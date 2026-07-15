Se desprende parte de la fachada del centro de salud de Medio Cudeyo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Parte de la fachada del centro de salud de Medio Cudeyo, en Solares, se ha desprendido este miércoles sin que se hayan producido heridos. En concreto, han caído al suelo gran cantidad de ladrillos.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) actuará de urgencia para retirar los elementos sueltos e inestables con riesgo inminente de caída en el revestimiento de ladrillo caravista del centro de salud, que continúa operativo puesto que el desprendimiento ha afectado a la parte trasera.

Según ha informado el Gobierno, se contratarán "de inmediato" los trabajos de retirada y/o sujeción de todos los elementos con riesgo de caída para garantizar la seguridad de los viandantes y del propio edificio, ya que se da la circunstancia de que el centro de salud está en pleno proceso de contratación de obras de reparación y reforma, aún en fase de preparación administrativa.

El SCS ha redactado ya el proyecto para la inmediata reparación de deficiencias, mejora de accesos, realización de dos nuevas consultas y adecuación de la sala de fisioterapia.

El objetivo último es corregir las deficiencias constructivas detectadas en el edificio, mejorar la accesibilidad y adecuar determinados espacios asistenciales a las necesidades actuales del centro. Además, entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos de reparación de diversas patologías y deficiencias observadas durante las inspecciones técnicas realizadas en el inmueble.

En la actualidad, dicho expediente de contratación de las obras está en fase de preparación administrativa, puesto que ya se ha redactado el proyecto técnico y se elabora ahora la documentación necesaria para la aprobación del expediente y posterior licitación de las obras, que incluyen la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En este contexto, el desprendimiento de parte del revestimiento que se ha producido esta mañana pone de manifiesto --según el Ejecutivo-- que se ha agravado el estado de conservación de una de las patologías detectadas en el edificio.

Concretamente, se ha constatado que existen elementos del revestimiento de ladrillo caravista situados en ambas caras de una viga en mal estado.

"HERENCIA ENVENENADA"

En este sentido, el consejero de Salud, César Pascual, ha lamentado este hecho, que ha calificado como "otro ejemplo más" del estado "tan deplorable en el que nos encontramos muchos centros asistenciales al llegar al Gobierno".

"Tal es así, que lo primero que tuvimos que hacer es diseñar un plan de infraestructuras que hiciera frente al nulo mantenimiento de los últimos años y a un parque de centros de salud y consultorios médicos que estaba hecho un auténtico desastre".

En este contexto, ha destacado que el "ambicioso plan del Gobierno" para devolver a los centros de salud y consultorios a un estado "óptimo" empieza "a dar sus frutos, pese a episodios como el de hoy".

En concreto, la Consejería de Salud dispone este ejercicio presupuestario de una partida de 7,49 millones de euros para obra nueva y reformas en centros de salud y de 250.000 euros para consultorios médicos.