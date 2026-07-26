Desviado a Santander el vuelo Manchester-Rabat por una emergencia médica

Archivo - El aeropuerto de Santander.-ARCHIVO - CONTROLADORES - Archivo

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vuelo RK1711 Manchester-Rabat operado por Ryanair ha sido desviado al aeropuerto Seve Ballesteros de Santander debido a una emergencia médica, según ha indicado la Asociación de Amigos de Parayas en su red social 'X'.

El avión ha partido de la ciudad inglesa a las 8.54 horas y ha aterrizado a las 11.40 horas en el aeródromo cántabro, desde donde ha retomado el trayecto cerca de las 13.00 horas. Una hora y media más tarde ha llegado a la capital marroquí.