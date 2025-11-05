Desviado a Vitoria el vuelo Barcelona-Santander y cancelado el de vuelta a la ciudad condal

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vuelo de Vueling Barcelona-Santander, que ha estado a punto de aterrizar en la capital cántabra a las 16.55 horas, ha sido desviado al Aeropuerto de Vitoria por culpa del viento.
Asimismo, como consecuencia, se ha cancelado el vuelo asociado de salida que debía operar desde el Aeropuesto Seve Ballesteros a Barcelona, cuya salida estimada estaba fijada a las 17.35 horas, según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
Posteriormente, a las 17.10 horas, ha aterrizado el vuelo regional de Iberia (Air Nostrum) procedente de Madrid, que ha vuelto a despegar de regreso a la capital de España a las 17.48 horas.