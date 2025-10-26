La detección precoz del cáncer de mama y el convenio con Santa Clotilde, a debate este lunes en el Parlamento

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria abordará este lunes, 27 de octubre, asuntos relacionados con la sanidad, como las pruebas de detección precoz del cáncer de mama o el convenio con Santa Clotilde, además de temas como la vivienda y el acuerdo con los docentes. También volverá a debatir sobre el tren, tanto en lo que tiene que ver con la entrega de las máquinas de cercanías como del proyecto ferroviario con Bilbao.

Este último asunto abrirá la sesión, que comenzará a las 16.00 horas, con una moción del PRC sobre el estudio informativo del tren entre Santander y Bilbao remitido por el Ministerio de Transportes.

A continuación, el Pleno debatirá y votará tres Proposiciones No de Ley (PNL) presentadas por los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox).

Así, el Grupo Parlamentario Vox pide que se establezcan medidas fiscales urgentes para facilitar el acceso a la vivienda; mientras que el PRC quiere conocer los datos de las mujeres a las que se ha realizado una mamografía y necesitan una prueba complementaria.

Por su parte, el PSOE pide la paralización de la firma del convenio del Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.

En el plenario de esta semana el Gobierno deberá responder a dos interpelaciones. La primera de Vox en la que quiere conocer el coste del absentismo laboral, y una segunda del grupo socialista sobre las actuaciones que se han desarrollado para alcanzar un acuerdo de adecuación salarial con los docentes.

PREGUNTAS

Las preguntas a los consejeros comenzarán con las cuestiones sobre la entrega de los trenes de cercanías que plantea el PRC.

Además, este grupo presenta una batería de preguntas relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas y la clasificación del riesgo de los municipios afectados por el transporte de amianto hasta el vertedero de Castañeda.

Y el PSOE se interesa por la situación del Plan de Ordenación del Territorio (PROT) y el proceso de estabilización de interinos en el Servicio Cántabro de Salud.

La sesión finalizará con cuestiones de Vox sobre "el incremento de la violencia en la comisión de infracciones por parte de menores plasmado en la memoria anual de la Fiscalía" y la situación de los emprendedores en la región.