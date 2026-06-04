Detenida por agredir a otra mujer y causarle un corte en la cara

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a una mujer de 39 años por agredir a otra de 30 y causarle un corte sangrante en la cara tras una discusión en la vía pública.

Según ha informado el cuerpo, la detención tuvo lugar a primera hora de este miércoles en la calle Vargas.

La agredida fue trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para recibir puntos de sutura.

Los agentes instruyeron las correspondientes diligencias judiciales contra la detenida por un supuesto delito de lesiones.