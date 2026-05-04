Una detenida con 7 envoltorios de cocaína y 12 denunciados en las fiestas de Camargo

Envoltorios de cocaína - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, dentro de los servicios de seguridad ciudadana con motivo de las fiestas del 2 de Mayo en Camargo, ha detenido por un presunto delito de tráfico de drogas una mujer que llevaba siete envoltorios de cocaína, a la que localizaron en un establecimiento hostelero, y ha denunciado a 12 personas, una de ellas por llevar una pistola de aire comprimido.

En la madrugada del pasado día 2, durante una inspección en un local hostelero situado en la zona donde se celebran la mayor parte de los actos conmemorativos de las fiestas, los agentes localizaron a una mujer con siete dosis de cocaína preparadas para su distribución al menudeo.

La mujer, de 33 años y vecina de Camargo, llevaba la droga oculta en el interior de un coletero hueco, que llevaba puesto en el pelo. Los guardias intervinieron la droga, así como el dinero en efectivo que llevaba, y la detuvieron.

Por otra parte, durante estos servicios preventivos, los agentes descubrieron en la calle a una persona que llevaba una pistola de aire comprimido y a otra con una defensa extensible, que fueron intervenidas.

También se realizaron diez intervenciones relacionadas con drogas, nueve de las cuales en denuncias por tenencia de estupefacientes --diferentes dosis de cocaína, hachís y marihuana-- y otra más por el consumo de este tipo de sustancias.