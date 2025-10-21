Detenida una expareja en Santander por agredirse mutuamente

Zona de Santander en la que se produjeron los hechos - EUROPA PRESS

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este lunes a una expareja por agredirse mutuamente tras una discusión en el domicilio que ambos implicados compartían.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.30 horas en la calle La Universidad de la capital cántabra y los detenidos son un varón de 26 años y una mujer de 25.

A él se le detuvo como presunto autor de un delito de violencia de género y a ella por uno de violencia doméstica.

Ambos fueron trasladados por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla de la capital cántabra para ser asistidos por personal facultativo de las lesiones que se habían producido durante la agresión.

Los dos implicados serán asistidos por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.