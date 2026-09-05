Detenida una pareja por ocultar el cuerpo de un fallecido, el padre de la mujer, durante días

Archivo - Coche de la Policía Local de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrelavega ha detenido a una pareja por ocultar el cuerpo de un fallecido, el padre de la arrestada, durante días.

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, ha informado de que el Cuerpo comenzó a investigar tras el aviso de una trabajadora del Servicio Cántabro de Salud que avisó de que el hombre llevaba varios días sin acudir a consulta.

Tras las averiguaciones, los agentes dieron con el domicilio y determinaron que vivían la hija y su marido, por lo que accedieron a la casa y, en el interior, se encontraron al hombre fallecido.

Según Pérez Noriega, los detenidos podrían presentar síndorome de diógenes por la cantidad de basura que había en el interior de la vivienda.

Además, ha matizado que el ocultamiento del cadáver podría haber sido por un tema económico, para que la pareja siguiera cobrando la pensión del fallecido.

Tras la detención, se ha decretado su puesta en libertad, ya que el fallecido no mostraba signos de violencia, aunque este lunes la pareja se tendrá que personar en el juzgado.