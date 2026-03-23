Detenida por saltarse la orden de alejamiento de un supermercado y de su vigilante de seguridad

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a una mujer por quebrantar la orden de alejamiento de 200 metros hacia un supermercado de la calle Gutiérrez Solana de Santander y del vigilante de seguridad que trabaja en él.

Los hechos se produjeron sobre las 16.45 horas del pasado viernes, cuando los agentes identificaron a la implicada en la calle Los Portuarios de la capital cántabra.

La mujer había sufrido una caída, motivo por el que fue trasladada en una ambulancia del 061 hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo.

Posteriormente, tras comprobar los antecedentes penales, fue detenida y trasladada a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias judiciales por un supuesto delito de quebrantamiento de condena.