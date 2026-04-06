Detenida en Santander por causar daños a un vehículo policial cuando iba a ser identificada

También ha sido arrestado un hombre con un permiso de conducir colombiano falso

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander.- Archivo
Archivo - Coche de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Actualizado: lunes, 6 abril 2026 11:13
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SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este domingo a una mujer de 31 años por causar daños a un vehículo policial en el momento de su identificación.

Los hechos sucedieron en la calle Muelle Calderón, a las 4.45 horas, cuando la implicada se encontraba en "un gran estado de agitación, molestando a los usuarios de la vía".

Fue entonces cuando, en el momento de su identificación, la mujer causó daños al vehículo policial, por lo que los agentes procedieron a su detención e instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de daños intencionados y desobediencia grave.

Por otro lado, la Policía Local ha detenido este domingo a un hombre de 27 años y nacionalidad colombiana que presentó a los agentes un permiso de conducir falso.

El implicado se encontraba en la calle Alta obstaculizando la circulación a otro vehículo cuando los agentes le solicitaron la documentación tanto personal como del turismo.

El hombre presentó a los agentes un permiso de conducir colombiano que comprobaron seguidamente que era falso, por lo que fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de falsedad documental, ha informado la Policía Local en un comunicado.

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