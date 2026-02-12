Detenida en Santander por golpear repetidamente a su hijo de 10 años y causarle hematomas

Archivo - Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años ha sido detenida en Santander por haer golpeado "en varias ocasiones" a su hijo de 10 años, causándole unos hematomas, aunque "sin revestir mayor gravedad", según ha informado la Policía Local.

Por estos hechos, ocurridos el miércoles por la mañana, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de violencia doméstica.

Los agentes de la Policía Local instruyeron diligencias para el juzgado y se informó a la Fiscalía de Menores.