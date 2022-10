Detenidas 219 personas este verano en Castro, Laredo, Noja, Santoña y Suances, el 45% por violencia de género

El 45% de los 219 detenidos este verano en Castro, Laredo, Noja, Santoña y Suances fueron por violencia de género o delitos asociados

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de este verano en Castro Urdiales, Laredo, Noja, Santoña y Suances desplegado por la Guardia Civil, en colaboración con las policías locales, se ha saldado con 2.529 denuncias y 219 detenidos, de los que el 45 por ciento fueron por casos de violencia de género o quebrantamientos de órdenes de alejamiento relacionadas con este ámbito.

Otras detenciones fueron por tráfico de drogas, alcoholemia o robos, mientras que las denuncias fueron por cuestiones como infracciones en materia de alcohol y drogas, tráfico, orden público o seguridad ciudadana. No se ha detectado ningún caso de sumisión química, en la parte que se refiere a la introducción de sustancias psicoactivas en la bebida para someter o anular la voluntad de una persona.

Así se desprende del balance de resultados del Plan Especial para el Desarrollo del Ocio llevado a cabo del 1 de junio al 30 de septiembre en estos cinco municipios turísticos que han presentado este miércoles la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Antonio Orantos.

Ambos han aclarado que dicho plan no solo comprende los delitos en ese marco del ocio o de la noche, sino que es "mucho más amplio" e incluye toda la actividad desarrollada por la Guardia Civil en estas zonas a cualquier hora del día durante los cuatro meses que ha estado operativo.

Durante el periodo en el que funcionó el plan en estos municipios, se realizaron 2.273 controles, en los que 450 fueron inspecciones a distintos ayuntamientos, y se identificaron más de 42.068 personas y 27.430 vehículos.

En cuanto al desglose por municipios, Castro Urdiales fue el que mayor número de detenciones acumuló (116) y en el que se interpusieron más denuncias (856), lo que representan casi el 53% y el 33,85% del total respectivamente. Además, se desarrollaron 639 dispositivos de control.

Pese a estos datos, Orantos ha negado que en este municipio haya un problema de seguridad y ha atribuido ese mayor número de detenciones a que también tiene más población que otros del plan y recibe también una cantidad importante de visitantes, lo que hace que se incrementen las actuaciones.

Mientras en Laredo, en estos cuatro meses, se han hecho 31 detenciones, 349 controles y puesto 454 denuncias.

En Noja ha habido 13 detenciones, 262 controles y 440 denuncias; en Santoña 45 detenciones, 524 controles y 479 denuncias, y en Suances 14 detenciones, 499 controles y 300 denuncias.

Desde la Guardia Civil, no se ha detallado cuántas detenciones fueron de personas de esos municipios y cuáles foráneos.

BALANCE POSITIVO DEL PLAN, QUE SE REPETIRÁ EL PRÓXIMO VERANO

Tanto Quiñones como Orantos han hecho un balance positivo de los resultados de este plan "pionero" en la Cornisa Cantábrica que, según han afirmado, ha cumplido los objetivos marcados.

Quiñones ha subrayado que este verano no se han visto imágenes de años anteriores, como peleas o aglomeraciones y, gracias a este plan, estos municipios han podido mostrar "su verdadera cara" como municipios "acogedores y seguros".

Además, la delegada del Gobierno ha adelantado que el próximo verano habrá un segundo plan a la vista de los "buenos resultados" obtenidos. Tendrá los mismos objetivos y se analizará alguna posible mejora.

Aunque se ha mostrado abierta a analizar la posible introducción de otros municipios en este plan, ha señalado que los cinco elegidos se seleccionaron por cumplir una serie de requisitos que deberían de tener otros que pudieran añadirse.

Además, en este sentido, ha recordado que el hecho de que un municipio no forme parte de este plan no quiere decir que no tenga Guardia Civil durante el periodo estival.

También, cuestionada por la prensa por la exclusión de Santander de este plan, Orantos ha aclarado que "no es demarcación de responsabilidad territorial de la Guardia Civil".

Por parte de la Guardia Civil, han participado en este plan efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), el Sector de Tráfico, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), Unidades de Reserva de la ARS y Escuadrón o los servicios cinológico y aéreo, que han trabajado en colaboración y coordinación con las Policías Locales de Castro Urdiales, Laredo, Noja, Santoña y Suances.

De forma previa a la presentación de los resultados ha habido una reunión de balance de este plan con representantes de los municipios en los que se ha llevado a cabo, como son el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya; el concejal de Seguridad Ciudadana de Laredo, Juan José Revuelta; o el edil de este ámbito en Noja, Eduardo Torre.

También han participado el subdirector general de Salud Pública, Juan José Sánchez; la subdirectora general de Interior, Ana Mónica Escobedo; la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación, Diana Mirones; el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, así como representantes de la Agencia Tributaria y mandos de la Guardia Civil.