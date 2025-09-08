Detenidas dos mujeres en Santander por agredir a sus parejas

Archivo - Paseo Altamira (antes denominado General Dávila) - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 45 y 39 años han sido detenidas en Santander por agredir a sus respectivas parejas, dos varones de 51 y 33, respectivamente.

Ambas mujeres fueron detenidas el pasado sábado, 6 de septiembre, por la Policía Local como presuntas autoras de sendos delitos de violencia doméstica.

Una de las detenciones tuvo lugar poco antes del mediodía en la calle Isaac Peral de Santander después de que, tras una discusión entre ambos, la mujer agrediera al varón, que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.

La otra detención se produjo sobre las 14.40 horas, en el Paseo Altamira (antes denominado General Dávila), y la agresión de la mujer tuvo lugar también tras una discusión con su pareja. En este caso, el agredido rechazó recibir asistencia sanitaria, según ha informado la Policía Local.