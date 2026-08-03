Detenido por agredir a su pareja en el domicilio de ella en Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 33 años por agredir a su pareja, de 41, en el domicilio de ella, situado en la calle Tantín, unos hechos investigados como un supuesto delito de violencia de género y otro de violencia doméstica.

Han ocurrido en la madrugada de este domingo, concretamente a las 2.10 horas, cuando los agentes han arrestado al implicado, que momentos antes habría agredido a su pareja.

La Policía Local ha instruido diligencias judiciales y, a partir de ese momento, la víctima ha pasado a ser asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC).