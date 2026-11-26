Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Reocín, de 23 años, como presunto autor del robo a un joven de un móvil y una cartera con una tarjeta con la que realizó varios pagos.

A finales del pasado mes de septiembre, la Guardia Civil supo que un joven que regresaba a su domicilio de madrugada fue sorprendido por otra persona que le conmino a darle sus pertenencias. Intentó huir a la carrera pero cayó al suelo al ser empujado por el detenido, que le sustrajo el móvil y la cartera que tenía una tajerta bancaria.

La Guardia Civil de Santillana del Mar fue informada de que se habían realizado varios cargos con la tarjeta en una gasolinera y en otro establecimiento, y se había intentado en un tercero, si bien la tarjeta se bloqueó.

Los agentes averiguaron la identidad del presunto autor, un joven residente en el cercano municipio de Reocín, que fue detenido en noviembre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en la vía pública.