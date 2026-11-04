Detenido en Colindres por robar la cartera a un octogenario tras agredirle y causarle lesiones graves

El detenido entrando en el vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Colindres a un hombre de 24 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación a un octogenario, al que le sustrajo la cartera que contenía unos 600 euros.

Durante el robo, la víctima fue agredida de forma violenta y quedó tirada en el suelo. Tuvo que ser evacuada en ambulancia al Hospital Comarcal de Laredo, donde fue atendida de lesiones graves y tuvo que estar ingresada un día en observación.

Sobre las 6 de la madrugada del 15 de octubre, en el municipio de Hazas de Cesto, un hombre de 80 años abrió una nave de su propiedad que alberga un negocio, entró y encendió las luces.

Cuando estaba dentro, de repente se apagó la iluminación y el hombre fue abordado por un encapuchado que le tiró al suelo y le agredió con golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo, para seguidamente sustraerle la cartera con unos 600 euros.

La víctima permaneció tirada en el suelo hasta que llegó un familiar a trabajar y alertó de lo sucedido. Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Laredo.

Tras conocer los hechos, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña comenzó una investigación que determinó que el asaltante había estado escondido en el exterior de la nave esperando la llegada de la víctima. Una vez que el hombre la abrió y, sin que se diera cuenta, el autor se introdujo en la instalación, apagó la luz y seguidamente agredió a la víctima para robarla.

También se averiguó que el presunto autor residía en Colindres, así como su identidad y domicilio, por lo que fue detenido la semana pasada en la citada localidad.

Fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para continuar con la instrucción de las diligencias y pasó a disposición judicial que ordenó su ingreso en prisión.