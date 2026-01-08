Detenido un conductor en Santander tras hallar en su coche cocaína y hachís

Objetos incautados al conductor - POLICÍA LOCAL DE SANTANDER

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 33 años ha sido detenido en Santander por un presunto delito contra la salud pública tras incautarle 9,5 gramos de cocaína y más de 10 de hachís que portaba en su coche.

Los hechos ocurrieron esta medianoche en la calle La Gloria, donde agentes de la Policía Local vieron al vehículo parado y observaron que el conductor inició la marcha al verles, algo que les resultó sospechoso.

Tras comprobar los policías que el coche tenía la ITV caducada, le dieron el alto. Una vez detenido y mientras solicitaban al conductor la documentación, los agentes detectaron en el interior del vehículo un fuerte olor a marihuana, por lo que le cachearon y registraron el vehículo.

Allí le encontraron cinco envoltorios de cocaína y dos trozos de hachís, además de un cigarro liado con esta última sustancia y una balanza de precisión.

Los agentes se incautaron de lo encontrado y detuvieron al conductor, que además dio positivo en THC y opiáceos.

Además, el vehículo fue denunciado administrativamente por tener la ITV caducada.

ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS

Por otro lado, el miércoles la Policía Local denunció a cuatro negocios hosteleros de diferentes puntos de la ciudad por incumplir la normativa.

Uno de ellos, ubicado en Tetuán, fue denunciado por disponer de cocina sin estar autorizado para ello; otro en San Martín del Pino por poner música sin permiso y molestar al vencidario al tenerla alta y además por no tener visible el cartel de la licencia y los otros dos, localizados en la calle Casimiro Sainz, por incumplir la obligación de retirar diariamente el mobiliario de la terraza una vez finalizado su horario.

Además, uno de estos locales fue denunciado también por no tener visible el plano de superficie y de distribución de los elementos de la terraza y tampoco el cartel de la licencia ni presentarla, además de por la falta o negativa a facilitar hoja de reclamaciones y por tener cocina sin autorización.

También en San Martín del Pino denunciaron a una gasolinera por carecer de vado y no presentar la licencia de apertura.