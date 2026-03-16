El detenido por el crimen machista de Pedreña había sido condenados por dos casos de violencia de género en Madrid

Portal del edificio de Pedreña donde se ha cometido el asesinato machista con unas flores - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 52 años detenido ayer en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) como presunto autor del asesinato, el pasado sábado, de su pareja, una mujer de 64 años nacida en Madrid, tenía una condena firme por dos casos de violencia de género en la capital de España pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGen.

Así lo ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha detallado que los dos casos de denuncias por violencia de género previas de otras mujeres son de los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Según información de la Delegación del Gobierno, la víctima no había presentado denuncias contra su pareja. No estaban casados y la mujer no tenía familia en Cantabria.