Detenido tras dos años de investigación el presunto autor de los homicidios de un hombre y su madre en Hinojedo

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en las inmediaciones de la vivienda donde se produjo el doble homicidio - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria, tras dos años de "compleja" investigación, ha detenido esta semana a un hombre de 28 años, vecino de Miengo, como presunto autor de dos delitos de homicidio, concretamente de otro hombre, de 41 años, y su madre, de 81, ocurridos en marzo del 2024 en su vivienda del barrio Darío Pedrajo, en la localidad de Hinojedo (Suances).

La Benemérita ha detallado en una nota de prensa que para esclarecer los homicidios ha sido fundamental el hallazgo de restos biológicos correspondientes a un varón, localizados en los escenarios donde aparecieron los cuerpos de las víctimas.

En principio, estos restos biológicos no correspondían a ninguna persona registrada en las bases de datos de la Guardia Civil, lo que dificultó la investigación.

Pero, tras meses de indagaciones, esta semana se ha llegado a un hombre, cuyo cotejo urgente con las muestras biológicas ha resultado positivo, según ha comprobado el Departamento de Biología del Servicio de Criminalista.

INVESTIGACIÓN

El 6 de marzo de 2024, la Guardia Civil fue informada por un familiar del hallazgo de los dos muertos, que fueron localizados en diferentes estancias y con signos de muerte violenta. Él, ahorcado en el cobertizo y ella, estrangulada en el interior de la vivienda, con marcas en el cuello que podrían corresponder a cable, cuerda o similar. Además, la mujer tenía problemas de salud y al parecer había sufrido un ictus.

Bajo la dirección de la magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 7 de Torrelavega, comenzó la investigación del Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, en principio con diferentes hipótesis.

Con el paso del tiempo, las hipótesis se centraron en un posible homicidio, ya que, del hallazgo de diferentes muestras biológicas en la casa, todas coincidían con el entorno de los fallecidos, excepto una, de la que se desconocía su identidad.

Durante la reconstrucción del caso, una de las pesquisas llevó a un hombre que había realizado una instalación en la casa a finales del 2023 y que regresó en diferentes ocasiones para realizar reparaciones relacionadas con el trabajo que había hecho.

El investigado ha sido localizado la pasada semana y se ha contrastastado que las pruebas biológicas correspondían con él.

Con las diferentes evidencias y pruebas conseguidas, y tras ser puesto en el día de hoy a disposición judicial, se ha ordenado su ingreso en prisión.