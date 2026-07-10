Detenido por golpear a un policía de Santander un hombre que llevaba un cuchillo

Plaza de la Leña - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este jueves, sobre las 21.00 horas, a un hombre por golpear en la cara a un agente. El sujeto llevaba un cuchillo a la cintura y mostró fuerte resistencia a su detención.

El individuo, de 50 años, fue arrestado en el transcurso de una intervención en la plaza de la Leña por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Cuando llegaron los agentes, el hombre mostró una actitud agresiva y desafiante hacía ellos. Llevaba un cuchillo en la cintura, se negó en todo momento a colaborar y reaccionó de forma violenta, por lo que se inició un forcejeo y golpeó fuertemente a uno de los agentes en la cara, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.