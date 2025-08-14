Detenido un hombre de 32 años por saltarse la orden de alejamiento de su expareja en Santander

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 32 años por saltarse la orden de alejamiento de su expareja, al encontrarse a 100 metros de su domicilio.

El hombre tiene en vigor una orden de alejamiento hacia la mujer, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, en la que se le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio o de su lugar de trabajo, así como comunicarse con ella.

Así, al quebrantar la orden el pasado martes, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el implicado por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, ha informado la Policía de Santander.