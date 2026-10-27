Detenido un hombre de 70 años que puso un cuchillo en el cuello a otro tras discutir en un local de Santander

Paseo Altamira de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes a un hombre de 70 años por un supuesto delito de amenazas con arma blanca a otro, de 68, al que amenazó de muerte poniéndole un cuchillo en el cuello tras una discusión en un local hostelero.

Los hechos sucedieron poco antes de las 21.45 horas en el Paseo Altamira, cuando el ahora detenido, tras una discusión en el establecimiento, entró en la cocina del mismo, cogió un cuchillo y se le puso en el cuello a otro, al que amenazó de muerte.

La Policía ha instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de amenazas con arma blanca.