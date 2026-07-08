Detenido un hombre en Cantabria por estafar unos 32.500 euros a ocho personas con pólizas de seguro falsas

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SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trabajaba en una correduría de Cantabria por estafar unos 32.500 euros a ocho personas que le contrataron pólizas de seguro falsas. Además, se han encontrado más de 600 pólizas de vehículos "sospechosas".

En un comunicado, el cuerpo ha explicado que el 31 de octubre de 2025 un ciudadano denunció haber sido víctima de una estafa, ya que había sido sancionado por no tener seguro en el vehículo cuando unos días antes había abonado 851,25 euros a un gestor como pago de una póliza.

Además de la multa que le habían puesto, le inmovilizaron y retiraron el coche al depósito municipal, por lo que el denunciante se dirigió al gestor para pedirle explicaciones y una compensación por lo ocurrido, ante lo que el supuesto infractor le facilitó una nueva póliza provisional para que pudiera sacar el turismo.

Tras recibir la denuncia, los agentes comenzaron a investigar los hechos, además de comprobar si había otras víctimas, ya que sospechaban que no se trataba de un caso aislado.

Así, la Policía Nacional identificó otras siete presuntas víctimas de delitos de estafa y más de 600 pólizas de vehículos "sospechosas".

El cuerpo ha detallado que el detenido daba de alta pólizas de seguro en el sistema informático de una aseguradora, generando la documentación para los clientes, y seguidamente anulaba la operación.

De esta forma, el investigado se apropiaba de los abonos realizados por los clientes, llegando a obtener cerca de 32.500 euros.

Por otro lado, la investigación comprobó que el denunciado suplantaba la identidad de los estafados para firmar digitalmente documentos a su nombre para la aseguradora no se pusiera en contacto con ellos y evitar que se enterasen de que no tenían seguro.

Finalmente, la policía ha encontrado 101 pólizas de vehículos en las que los supuestos asegurados declararon partes de siniestro o asistencia de grúa, cuando en realidad carecían de seguro, cuyos costes fueron asumidos por la aseguradora, lo que ha generado una pérdida de más de 24.500 euros.

Con toda la información recabada, los agentes detuvieron el 3 de julio al hombre como presunto autor de un delito de estafa continuada y de falsedad documental, siendo puesto en libertad, aunque con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sea citado.