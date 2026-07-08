Detenido un hombre en Santander por agarrar del cuello, dar patadas e insultar a su pareja

Archivo - Intervenciones de la Policía Local de Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido esta madrugada en Santander a un hombre de 42 años por agarrar del cuello, dar patadas e insultar a su pareja de 38.

En un comunicado, el cuerpo ha explicado que los hechos se produjeron después de que ambos tuvieran una discusión en el domicilio de un familiar.

Tras la detención del hombre, la agredida fue trasladada por la policía al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida y, posteriormente, se realizaron las correspondientes diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.

A partir de ese momento, la víctima será asistida por la Unidad de Protección de Víctimas (Oprovic) de la Policía Local de Santander.

Por otro lado, agentes identificaron y detuvieron este martes a un joven de 23 años al estar en busca y captura, e instruyeron diligencias judiciales.