Detenido un inquilino de un piso de alquiler por habitaciones de Santander por agredir a la Policía

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un inquilino de un piso de alquiler por habitaciones situado en la calle del Monte que asustó a su compañera por su agresividad y que ofreció una fuerte resistencia a los agentes, acometiendo contra ellos, lanzándoles patadas y empujándolos.

El sujeto, de 36 años, quedó ingresado en el departamento de Psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla.

El miércoles por la tarde, la compañera de piso llamó a la Policía Local porque estaba muy asustada, ya que el otro inquilino estaba dando golpes muy fuertes a las puertas y gritando, y pudiera estar drogado.

Los agentes acudieron al domicilio, donde encontraron al hombre en estado de gran excitación y agresividad, por lo que le solicitaron en varias ocasiones que se calmara. Sin embargo, reaccionó de forma violenta contra ellos, por lo que procedieron a su detención, a la que ofreció una fuerte resistencia.

Por estos hechos instruyeron diligencias judiciales contra el individuo por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Dado el estado en el que se encontraba, le trasladaron a Valdecilla y fue ingresado en Psiquiatría.