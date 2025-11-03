Un detenido y un investigado en Torrelavega por robos de cazos de retroexcavadoras valorados en 8.500 euros

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 34 años e investigado a otro de 46, ambos vecinos de Torrelavega, por robos de cazos de rotroescavadoras y el enganche rápido de los mismos.

Según ha informado este lunes este Cuerpo, la investigación comenzó tras un robo a finales de septiembre en una empresa de Reinosa. Se denunció la sustracción de tres cazos de retroexcavadora y un enganche rápido, y la adquisición de otro material similar está valorada en casi 6.500 euros.

Al día siguiente, en una empresa de Cabezón de la Sal, se robaron otros dos cazos de retroexcavadora, valorados en unos 2.000 euros. Posteriormente regresaron a por un tercer cazo con enganche, de mucho más valor, que tuvieron que abandonar dentro de la furgoneta con la que pretendían huir. Estos efectos fueron recuperados.

Dada la similitud de los hechos, coincidencia temporal y tipo de efectos sustraídos, se hicieron cargo de la investigación los Equipos Roca de la Guardia Civil de Torrelavega y Cabezón de la Sal, que siguieron como primera pista la furgoneta utilizada en Cabezón de la Sal y comprobaron que coincidía con el mismo vehículo utilizado en Reinosa.

Esta información permitió detener a un hombre e investigar a otro como presuntos autores del robo con fuerza cometido en Reinosa. El investigado también lo es por el presunto delito de robo con fuerza cometido en Cabezón de la Sal.

La investigación continúa para la localización del resto de los efectos sustraídos, aún no recuperados.