Detenido un joven por saltarse una orden de alejamiento y denunciada la víctima por desobediencia a la Policía

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un joven de 25 años por quebrantar la orden de alejamiento de una mujer, de 22 años, con quien se encontraba en el interior de un local, y ha denunciado también a la víctima por desobediencia y falta de respeto a un agente de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar a las 8.00 horas de este viernes en la calle Profesor Jiménez Díaz de Santander durante el transcurso de una intervención por música en tono elevado en un establecimiento hostelero.

Miembros de la Policía Local identificaron a un hombre que tenía en vigor una orden de alejamiento hacia una joven, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander.

El implicado, quien tiene una orden de alejamiento de 300 metros de la víctima, se encontraba con ella en el interior del local, por lo que los agentes instruyeron diligencias judiciales y procedieron a su detención por un supuesto delito de quebrantamiento de condena.

Durante el transcurso de la intervención, la víctima fue denunciada por desobediencia a las indicaciones de los policías y por falta de respeto y consideración a un agente de la autoridad.

Además, el responsable del establecimiento fue denunciado por música en tono elevado y molestias al vecindario; y a otro cliente que se encontraba en el interior del establecimiento, un joven de 22 años, se le incautó una navaja.