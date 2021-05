Detenido un joven en Santander por amenazar de muerte a su madre por entrar en su habitación

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un joven de 20 años, por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, al haber amenazado de muerte a su madre por entrar en su habitación.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado día 8, después de que la víctima contactara con el 091 pidiendo auxilio por las amenazas de su hijo con el que convive.

Los agentes se personaron en el domicilio, próximo a la calle Castilla, y la mujer les contó que el joven había comenzado a gritarle 'te voy a matar'.

También explicó que está atemorizada, ya que este comportamiento es habitual en su hijo, que en alguna ocasión la había llegado a sujetar de forma violenta y a zarandearla.

Además, relató que su hijo llena la casa de amigos a diario hasta altas horas de la madrugada y a ella la encierra por la fuerza en su habitación, de donde no la deja salir hasta que todos se marchan, diciéndole con actitud agresiva y tono amenazante 'esta es mi casa y meto a quien me sale de los c... y te aguantas'.

Los policías se entrevistaron a continuación con el joven, con iniciales T.D.P., conocido por los agentes, ya que en el mes de abril ha estado detenido hasta en dos ocasiones, y que les confirmó que había amenazado de muerte a su madre porque había entrado en su habitación.

Ante estos hechos las circunstancias, fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar y trasladado a dependencias policiales, siendo puesto a disposición judicial.

Este tipo de delito es investigado por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), unidades policiales especializadas en la prevención e investigación de infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

Igualmente, se encargan de recepcionar la denuncia de la víctima, prestar la protección que necesite, atender sus necesidades específicas y coordinarse con el resto de instituciones sociales implicadas.

Con motivo de este caso, la Policía ha hecho una serie de recomendaciones, como avisar al 091, solicitar ayuda a través de la aplicación 'Alertcops' ante cualquier hecho del que sea víctima o testigo, ya que permite comunicarse por chat, sin necesidad de hablar por teléfono en caso de tener cerca a su agresor; así como denunciar este tupo de hechos en dependencias policiales.