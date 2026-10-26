Detenido el presunto autor del atraco a una gasolinera en Santoña que agredió gravemente al empleado - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Santoña de 48 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en una gasolinera del citado municipio, donde, tras agredir de gravedad al empleado, sustrajo la caja registradora.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de octubre, cuando una persona encapuchada y que empuñaba una herramienta grande, tipo llave inglesa o similar, comenzó a golpear una de las puertas de cristal de la estación de servicio para acceder al interior.

Una vez dentro, exigió al empleado a que le entregara la recaudación, momento en el que comenzó un forcejeo y fue agredido el trabajador, tras lo que el atracador huyó con la caja registradora.

El empleado de la gasolinera presentaba lesiones de carácter grave y tuvo que ser atendido en el Hospital Comarcal de Laredo.

La Guardia Civil acudió al lugar donde recabó las primeras informaciones de lo ocurrido y durante la investigación, realizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña, se recuperó la caja registradora en una zona de naves industriales de Cicero aunque sin la recaudación.

Posteriormente, los investigadores obtuvieron información del vehículo utilizado para la huida tras el atraco que, junto a otros datos, permitieron averiguar la identidad del presunto autor del robo, un vecino de Santoña que ya había sido detenido en una ocasión anterior por la Guardia Civil por otro delito.

Con esta información, el 22 de octubre se dispuso un operativo en su entorno laboral y fue detenido tras abandonar su trabajo y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Santoña, para continuar con la instrucción de diligencias. Al día siguiente pasó a disposición judicial.