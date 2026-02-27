Detenido el presunto autor de dos robos en bares de Piélagos cuando iba a huir en tren

Llegada del vehículo de la Guardia Civil a los Juzgados con el detenido - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años como presunto autor de dos robos con fuerza en bares de Piélagos, uno de ellos en grado de tentativa. El sujeto fue localizado cerca de un apeadero de ferrocarril y fue detenido antes de que pudiera coger el tren.

El pasado lunes, sobre las 5.30 horas, se perpetró un robo con fuerza en un bar, de donde sustrajeron dinero en monedas tras haber roto un cristal para entrar en el establecimiento.

Poco después, se intentó robar en otro bar, donde se fracturó el cristal de la puerta aunque el ladrón no consiguió acceder al interior.

La Guardia Civil, que tenía las características del autor, comenzó a buscar por la zona y sobre las 7.30 horas localizó cerca de un apeadero de tren a un hombre que les resultó sospechoso y que coincidía con la descripción.

Fue identificado y se encontraron en su mochilla unos guantes y un martillo, así como numerosas monedas, lo que, unido a otros indicios, hizo que fuera detenido como presunto autor de los hechos y trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

El detenido pasó a disposición de los juzgados de Santander el martes por la mañana.