Detenido un profesor por agredir sexualmente a un menor al que daba clases particulares en Santander

Vehículo de la Policía Nacional - CNP
SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre como presunto autor de delito de agresión sexual a un menor, al que daba clases particulares para reforzar asignaturas.
El de abril acudió a la Policía Nacional un menor acompañado de sus padres para denunciar que, dos días antes, había sido agredido sexualmente por su profesor de clase particular.
Los hechos ocurrieron en un segundo domicilio, que utilizaba para impartir esa actividad en Santander.
El joven explicó que desde hacía un año acudía a clase particular con esa persona para reforzar dos asignaturas. No obstante, recientemente, sus padres contrataron el refuerzo para una tercera, ante lo que el profesor aceptó pero con la condición de darla cuando acabase el horario de las otras dos, con la circunstancia que era el único alumno de esa asignatura.
La rápida actuación de los agentes tras presentarse la denuncia, ante la gravedad de los hechos y para comprobar si había más víctimas, permitió la localización y detención del denunciado, que fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció hasta su puesta a disposición judicial.
La investigación se ha llevado a cabo de forma conjunta por agentes especializados en delitos sexuales y por otros expertos en delitos tecnológicos.
Para esclarecer lo ocurrido y comprobar si había otras víctimas por hechos similares, los investigadores registraron los dos domicilios utilizados por el detenido, uno donde residía y otro en el que impartía las clases particulares, donde intervinieron documentación y dispositivos móviles, lo que permitió identificar a otros 28 alumnos del investigado, que fueron entrevistados por el grupo especializado en este tipo de hechos delictivos.
Finalizadas las diligencias policiales de investigación, el detenido pasó a judicial pertinente, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares respecto a la víctima.