Detenido en el Puerto de Santander un fugitivo reclamado por la justicia irlandesa

Vehículo de la Policía Nacional en el Puerto de Santander - CNP

Además, le figuraban dos averiguaciones de domicilio y paradero de la República Checa y Alemania, ambas por delitos contra la propiedad SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de Santander a un fugitivo con una orden europea de detención y entrega a efectos de extradición, requerida por una autoridad judicial de Irlanda, por delitos de robo y fraude.

Según ha informado este lunes el Cuerpo, la intervención se produjo el 2 de julio por la mañana, durante el control fronterizo de entrada por el Puerto de Santander de los pasajeros de un ferry procedente del Reino Unido.

Cuando los agentes comprobaron la documentación de uno de ellos, verificaron que le constaban tres requisitorias judiciales europeas en vigor.

En concreto, le figuraban dos averiguaciones de domicilio y paradero interesadas por autoridades judiciales de la República Checa y Alemania, respectivamente, ambas por delitos contra la propiedad. Además, le constaba en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega con fines de extradición, requerida por una autoridad judicial de Irlanda, por delitos de robo y fraude.

Tras realizar las gestiones oportunas en las dependencias del Puesto Fronterizo del puerto de Santander, una vez confirmado a través de SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) que la requisitoria se hallaba en vigor, los agentes procedieron a su detención en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega y fue trasladado a dependencias policiales.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido pasó a judicial, que decretó su ingreso en prisión.