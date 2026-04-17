Detenido en la A-8 en Quijas tras una persecución policial desde Santander en la que apagó las luces

Archivo - Agentes y patrulla de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido esta pasada madrugada a un joven de 25 años por conducir ebrio y de forma temeraria desde el centro de la ciudad hasta la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura de Quijas, donde los agentes lograron que detuviera la marcha.

Durante la persecución, por las calles de la capital y por la S-20 también, el turismo circuló a gran velocidad, invadió el sentido contrario, estuvo a punto de chocar con otros vehículos, rebasó semáforos en rojo e incluso llegó a apagar las luces para no ser visto por las patrullas pese a la densa niebla que había.

El detenido, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, circulaba a las 5.35 horas de este viernes por la calle Muelle de Calderón y al llegar al cambio de sentido en la confluencia con Lope de Vega, invadió el carril contrario, maniobra en la que estuvo a punto de colisionar con otro coche.

Ante esto, dio marcha atrás para continuar de nuevo por Muelle Calderón hacia la rotonda de Puertochico, cuando los policías activaron las luces de la patrulla para que diera marcha atrás. Sin embargo, el implicado continuó a gran velocidad por Casimiro Sainz y se saltó varios semáforos en rojo, cuando había numerosas personas en las inmediaciones de locales hosteleros que acababan de cerrar.

Siguió por el Túnel de Tetuán, la calle Alcalde Vega Lamera y Avenida de la Constitución, y la persecución continuó por la S-20 hacia Torrelavega, vía en la que hizo numerosos cambios de carril para adelantar a otros vehículos y llegó a apagar las luces para intentar eludir a las patrullas, pese a la densa niebla.

En Torrelavega, tomó la salida de la A-8 hacia Oviedo y a la altura de Quijas los policías lograron que detuviera la marcha. Identificaron al conductor y a los tres pasajeros (dos chicos de 23 años y uno de 25) y en la prueba del alcohol superó en más de doble la tasa permitida.

Fue detenido, se instruyeron diligencias judiciales por conducir de forma temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas y una grúa urbana retiró el vehículo al depósito de Ojaiz. Además, los agentes incautaron al conductor una navaja y dos trozos de una sustancia, al parecer hachís, y a uno de los pasajeros un envoltorio que contendría cocaína.