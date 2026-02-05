Detenido un reclamado por la justicia que acudió al Princesa Letizia a pedir albergue

Centro de acogida Princesa Letizia de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este jueves a un hombre de 44 años reclamado por un juzgado de Valladolid cuando acudió a pedir albergue en el centro de acogida Princesa Letizia, situado en el polígono de Candina.

Contra este hombre existe una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Valladolid, según ha informado la Policía Local.

Una vez detenido, los agentes instruyeron las preceptivas diligencias judiciales.