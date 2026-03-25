Detenido por robar una moto tras chocar contra un vehículo y triplicar la tasa de alcohol

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este martes a un hombre que presuntamente había robado una moto, después de chocar contra un vehículo que estaba aparcado en la calle Antonio de Tova y Arredondo, en Santander. Además, había perdido la vigencia del permiso de conducir y triplicaba la tasa de alcoholemia.

Sobre las 22.30 horas, una motocicleta se salió de la vía en la citada calle y chocó contra un turismo que se encontraba aparcado en el lugar, ocasionando daños materiales.

Por ello, el conductor fue identificado por los agentes, que comprobaron que había perdido la vigencia del permiso de conducir, por lo que fue denunciado.

Además, se le realizó la prueba de la alcoholemia, que resultó positiva al superar en más del triple la tasa permitida de alcohol.

Durante la intervención, se comprobó que la motocicleta había sido sustraída a escasos metros, en la calle Antonio Gutiérrez de la Concha.

Por todo ello, fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra el patrimonio (hurto de uso de vehículo a motor) y por otro supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

DESOBEDIENCIA GRAVE

Por otro lado, la Policía de Santander ha detenido a un hombre de 34 años por mostrarse agresivo con los agentes y los trabajadores del centro de acogida Princesa Letizia, después de que se le hubiera denegado la estancia en el mismo por no cumplir con los requisitos necesarios, unos hechos por los que se le imputa un supuesto delito de desobediencia grave.

Sobre las 19.45 horas de este martes, los agentes acudieron a esta instalación pública situada en la avenida de Candina, donde identificaron y detuvieron al hombre.

El implicado había solicitado pernoctar en el centro, algo que se le había denegado al no cumplir con los requisitos necesarios. En ese momento, comenzó a alterarse y a mostrarse agresivo, por lo que se solicitó desde el centro la presencia policial.

Cuando llegaron los agentes, le invitaron a abandonar el lugar por no cumplir con los requisitos pero se negó de manera reiterada, mostrando un estado elevado de agitación y agresividad.

Al continuar con su actitud, haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes para abandonar el centro y visto el estado de agresividad que presentaba y las amenazas que profería hacia los trabajadores, fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de desobediencia grave.