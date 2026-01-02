Detenido en San Vicente de la Barquera un fugitivo de la justicia de Perú condenado a cárcel

Vehículo de la Policía Nacional - CNP

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en San Vicente de la Barquera a un fugitivo de la justicia de Perú condenado a seis años de prisión por un delito "contra la seguridad pública común, fabricación, comercialización, uso o porte de armas"

La Jefatura Superior de Policía de Cantabria recibió desde la Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol en España una comunicación interesando la detención de este varón, sobre el que pesaba una orden internacional de detención para ser extraditado.

Tras ello, agentes de investigación de la Policía Nacional de Santander iniciaron las pesquisas para localizarlo y detenerlo.

Los agentes averiguaron el paradero del prófugo, que fue localizado el pasado 22 de diciembre en San Vicente de la Barquera, donde fue detenido.

A la mañana siguiente fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional (Madrid), ha informado la Policía Nacional en un comunicado.