Detenido en Santander el conductor de un patinete eléctrico que empujó a un policía tras dar positivo en alcohol

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este sábado al conductor de un patinete eléctrico de 45 años que, tras dar positivo en el test de alcohol, reaccionó violentamente contra un agente al que empujó.

Según ha informado el Cuerpo, la detención se produjo sobre las 10.30 horas en la calle Los Ciruelos, cuando los agentes solicitaron realizar la prueba de alcoholemia al hombre que circulaba por la acera con el patinete.

La prueba resultó positiva y, mientras esperaban a la llegada de la Unidad de Atestados para repetirla en el alcoholímetro evidencial, el implicado reaccionó violentamente contra uno de los agentes al que lanzó empujones.

Por ello, los policías procedieron a su detención e instruyeron las correspondientes diligencias judiciales por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Finalmente, al negarse a la realización de la prueba se procedió a incoar el correspondiente Expediente Administrativo.

Además, la Policía investiga a dos conductores, uno de 47 años que superó hoy en más del triple la tasa de alcohol, y otro de 62 por circular sin puntos en el carné.

Asimismo, dieron positivo en alcohol esta noche otros tres conductores y en drogas uno, un joven de 19 años, en THC y anfetaminas.