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SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un conductor, de 51 años y nacionalidad rumana, que superó en más del triple la tasa de alcohol y no acreditó domicilio conocido en España.

Los hechos han tenido lugar a las 5.00 horas de este jueves, cuando miembros de la Policía observaron en la calle San Martín un turismo que permanecía detenido ante un semáforo en fase verde y sin luces.

Tras darle el alto, los agentes realizaron la prueba de la alcoholemia al conductor implicado, la cuál superó en más del triple de lo permitido.

Dado que éste es de nacionalidad rumana y no acreditó un domicilio conocido en España, se procedió a su detención, instruyéndose diligencias judiciales por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Por su parte, el vehículo fue retirado por una grúa al depósito municipal de Ojaiz, ha informado la Policía Local de Santander en un comunicado.