Detenido en Santander por golpear a un hombre en la cabeza con una defensa extensible

Material incautado. - POLICÍA LOCAL DE SANTANDER

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 44 años por golpear en la cabeza con una defensa extensible a otro de 36 durante una pelea en la calle, así como por llevar marihuana y cocaína y negarse a realizar la prueba de alcoholemia.

Los hechos sucedieron el pasado sábado, a las 00.24 horas, en la Avenida Cardenal Herrera Oria y el agredido tuvo que ser trasladado por una dotación policial al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistido de las lesiones que presentaba.

Por su parte, el agresor fue localizado en el interior de su vehículo, unos metros más adelante del lugar del suceso, ha informado la Policía en un comunicado.

Durante la intervención, los agentes le incautaron una cuchara de madera, una navaja, la defensa extensible utilizada en la agresión, un envase metálico con marihuana y un envoltorio con unos 8,5 gramos de cocaína.

Además, el hombre se negó "rotundamente" a realizar la prueba de alcoholemia.

Así, los agentes le detuvieron e instruyeron diligencias judiciales por varios supuestos delitos, uno de lesiones (agresión con arma prohibida), otro contra la salud pública (sustancias incautadas) y dos contra la seguridad vial (uno por negativa a realizar la prueba de alcoholemia y otro por presentar síntomas de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas).