Detenido en Santander un motorista por intentar atropellar a un policía y herir a otro

Archivo - Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido el viernes en la plaza de Cuatro Caminos a un conductor de motocicleta, de 37 años, por hacer caso omiso cuando le dieron el alto, intentar atropellar a un agente, causar lesiones a otro y negarse a hacerse las pruebas de alcohol y drogas.

Según ha informado el Cuerpo este lunes, la detención tuvo lugar a las 17.00 horas por policías que estaban en la zona con motivo de la celebración de una manifestación.

Tras un aviso ciudadano, los agentes interceptaron al conductor de la moto y le dieron indicaciones verbales para que detuviera el motor y se apeara del vehículo.

Sin embargo, el implicado hizo caso omiso y aceleró la moto con intención de abandonar el lugar, momento en el que un policía agarró el manillar y se puso delante para que no huyera. En ese instante, aceleró más e intentó arremeter contra el agente.

Otro local, al ver que el detenido no deponía su actitud y para evitar el atropello de su compañero, se abalanzó sobre él y ambos cayeron a una zona ajardinada. El conductor opuso "una gran resistencia" en el suelo al ser engrilletado y causó lesiones al agente.

Por ello, se procedió a su detención por un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Además, una vez que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el implicado se negó "rotundamente" a realizar las pruebas de alcohol y drogas, ha explicado la Policía Local.

De este modo, se le instruyeron diligencias judiciales por tres delitos, al añadirse al de atentado contra agentes de la autoridad, otros dos contra la seguridad vial, por negarse a someterse a las pruebas y por conducir bajo la influencia de drogas.

La moto fue retirada por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.