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SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 43 años por realizar tocamientos a una joven de 20 años mientras se encontraba con sus amigos de camino a casa.

Los hechos han tenido lugar a las 4.00 horas de este viernes, en la calle Los Escalantes, donde miembros de la Policía identificaron y detuvieron al implicado por un supuesto delito contra la libertad sexual.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra la libertad sexual, ha informado la Policía Local de Santander en un comunicado.