Detenido en Santander por el robo de dos teléfonos móviles, un reloj y unas llaves

Archivo - Policía en la zona del Paseo de Pereda - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este sábado a un hombre de 42 años como presunto autor del hurto de dos teléfonos móviles, un reloj y unas llaves.

La detención tuvo lugar sobre las 4.20 horas en el Paseo Pereda, tras avisos de vecinos a la Policía porque dos jóvenes se estaban peleando.

Los agentes identificaron y detuvieron al hombre citado como presunto autor, momentos antes, del robo de los objetos señalados e instruyeron diligencias por un supuesto delito de hurto.

Por otra parte, a las 2.30 horas del domingo, en la cale Daoiz y Velarde, una patrulla identificó y detuvo a un joven de 21 años al existir sobre él una orden de detención y presentación emitida por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Santander.