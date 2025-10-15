Detenido en Segovia un residente en Cantabria que transportaba 41 kilos de hachis en una furgoneta

Los fardos con la droga intervenidos en la furgoneta del detenido en Segovia,. - SUB GBNO. EN SEGOVIA

SEGOVIA/SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 54 años, residente en Cantabria, como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle 41 kilogramos de hachís del interior de la furgoneta que conducía.

Los hechos se produjeron hace unos días, cuando una patrulla de la Guardia Civil de El Espinar que estaba realizando servicio de vigilancia en vías interurbanas observó la circulación irregular de una furgoneta por la autopista AP-6, a la altura de la localidad de Navas de San Antonio.

Los agentes le dieron el alto con el objetivo de informar al conductor de la infracción y durante la identificación observaron que mostraba "un notable estado de nerviosismo", lo que les llevó a inspeccionar del vehículo.

Los guardias encontraron en la parte de carga cuatro bolsas herméticas que contenían paquetes envueltos en cinta marrón, sin grandes medidas de ocultación, lo que facilitó su localización. Tras abrir una de las bolsas, se identificó una sustancia con color y olor característicos del hachís, confirmada mediante reactivo droga test.

La Guardia Civil intervinó un total de 41 kilogramos de hachís repartidos entre las cuatro bolsas, así como una "notoria" cantidad de dinero en efectivo.

Las diligencias policiales fueron entregadas junto con el detenido y la sustancia intervenida en el Juzgado de Instrucción 1 de Segovia, que decretó el ingreso en prisión preventiva del detenido.