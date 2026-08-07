Detenido por subarrendar un piso en Castro, quedarse los anticipos e impedir entrar a los estafados

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Castro Urdiales de 48 años por, presuntamente, estafar con el alquiler de la vivienda que había arrendado en el barrio Brazomar.

El hombre, que residía en el domicilio como inquilino, ofertaba el alquiler en redes sociales y, una vez cerrado el acuerdo con las víctimas, la mayoría extranjeras, éstas no podían entrar al piso ni recuperar los anticipos o las fianzas que habían abonado al supuesto propietario ni contactar con él, pues bloqueaba las comunicaciones, ha informado el instituto armado, que inició la investigación tras varias denuncias.

Por el momento, se han presentado cuatro, pero la Benemérita no descarta que pueda haber más víctimas, incluso en provincias cercanas a Cantabria.

Durante las pesquisas se averiguó que en redes sociales se anunciaba el alquiler de la vivienda completa por 750 euros al mes, aunque también se ofrecía su arrendamiento por habitaciones.

Una vez que una persona mostraba interés, además de enseñarle la vivienda, le podían dar un contrato y entregarle un recibo del dinero que pagaba, normalmente la primera mensualidad y la fianza, rondando los 1.000 euros por cada operación.

Posteriormente, cuando las víctimas intentaban hacer cumplir el contrato y acceder a la vivienda, no podían entrar ni contactar con el arrendatario.

Tras averiguar que el presunto autor de los hechos no era el dueño de la propiedad, sino que residía en alquiler allí, fue detenido el mes pasado.

Durante las pesquisas se localizó el talonario que podía haber sido utilizado para extender los recibos del dinero que percibía.

ALQUILER EN VERANO.

Con motivo del aumento en verano de los alquileres de viviendas vacacionales, muchas de ellas ofertadas o encontradas en internet, la Guardia Civil da consejos para evitar estafas.

Así, recomienda verificar la autenticidad de la plataforma o el anuncio donde esté alojada la oferta de alquiler y consultar reseñas de otras personas que hayan alquilado antes esa propiedad ya que pueden ser una señal de confianza de la veracidad del anuncio.

También pide desconfiar de los anuncios con ofertas que caducan en poco tiempo, y que buscan "inmediatez", que tengan precios muy bajos o si el anunciante es un particular y no accede hablar por teléfono con cualquier excusa, y solo facilita un email.

Para formalizar el contrato, se aconseja mandar el DNI de forma segura, por ejemplo, con una marca de agua que indique para el uso que se autoriza, ya que de esta forma se evitará que lo utilicen para otras acciones que no sea la del alquiler interesado.

Y para realizar el pago hay que utilizar plataformas verificadas, evitando hacerlo de estos canales, mediante enlaces desconocidos, o incluso con medios de pagos instantáneos por interesar el dinero con inmediatez.

En caso de ser víctima de estafa, se aconseja recopilar toda la información y presentar denuncia.