Detenido en Torrelavega por amenazar a dos mujeres con arma blanca para robarles los móviles

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Torrelavega como presunto autor de dos delitos de robo con violencia o intimidación cometidos en la zona de Sierrapando, en los que esgrimió un arma blanca para amenazar a sus víctimas y apoderarse de sus teléfonos móviles.

El pasado 10 de diciembre, dos mujeres interpusieron denuncia en la Comisaría de Torrelavega tras haber sido víctimas de sendos robos en los que el presunto autor las amenazó con un arma blanca y les sustrajo sus respectivos móviles.

En uno de los casos, el individuo se acercó a la víctima esgrimiendo un arma blanca y le exigió que le entregara el teléfono móvil que sujetaba en una mano. La mujer le hizo frente y el asaltante huyó, aunque poco después la abordó por la espalda y le arrebató el teléfono de la mano.

En el otro, la denunciante acababa de subir a su vehículo y cuando se disponía a emprender la marcha, un hombre entró de repente y se sentó en el asiento del copiloto, amenazándola con un arma blanca para que le entregara su móvil, lo que hizo por miedo de ser agredida. El sujeto salió del vehículo pero se quedó en las inmediaciones, manteniendo una actitud amenazante hacia la mujer.

Tras conocer los robos, la Policía inició una investigación para identificar a presunto autor, cuya descripción había sido facilitada por las víctimas y que era la misma persona en ambos casos.

El 12 de diciembre por la tarde, los agentes localizaron en la zona de La Inmobiliaria al investigado, por lo que procedieron a su detención. Posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.