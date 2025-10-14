Detenido por traficar con drogas en dos barrios de Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en dos barrios de Santander, uno el lugar donde trabaja y otro, donde reside.

La Policía comenzó una investigación tras conocer que un individuo podría estar vendiendo cocaína y MDMA.

Durante los dispositivos de vigilancia y seguimiento comprobaron que este sujeto, efectivamente, se dedicaba a la venta de estupefacientes y contactaba con numerosos clientes tanto cerca del lugar donde trabaja, como en del barrio en el que reside, ambos en Santander.

Además, observaron que esta persona trataba de pasar desapercibida en sus contactos con los clientes, adoptando medidas de seguridad en todo momento, "mostrando una gran especialización y profesionalidad en esa actividad delincuencial".

La investigación permitió conocer el "modus operandi" utilizado por el investigado, que mantenía contactos con sus compradores, bien en la zona de su trabajo, bien en el barrio de residencia, donde les entregaba la droga tras comprobar que no era observado por terceras personas. A cambio recibía dinero, en muchas ocasiones a través de pagos NFC con el móvil, y en otras, en metálico.

El 8 de octubre por la mañana se detuvo al investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. En el registro de su domicilio se intervinieron 72,71 gramos de MDMA; 82,25 gramos de cocaína; 55 pastillas de Viagra; un arma de aire comprimido; una defensa extensible y 5.980 euros, además de otros efectos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su posterior puesta en libertad.

Con la detención de esta persona se ha conseguido erradicar dos puntos de venta de sustancias estupefacientes.