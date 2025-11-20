Detenido un vecino de Astillero por dos robos con fuerza en un mismo bar de Arnuero

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Astillero de 33 años como presunto autor de dos robos con fuerza en un mismo bar del municipio de Arnuero.

Los robos se cometieron en octubre, con dos días de diferencia, y es denunció la sustracción de unos 400 euros y botellas de vino por valor de más de 70 euros.

Las Guardia Civil de Noja comprobó que para cometer los robos se había forzado una puerta lateral del establecimiento. También obtuvo informaciones sobre un vehículo con el que se podía haber desplazado el autor.

Dicho vehículo había sido registrado en septiembre en la localidad de Solórzano y en su interior se intervinieron diferentes efectos que pueden ser utilizados para cometer robos.

Tras varias indagaciones, se comprobó que la persona que se encontraba en el mencionado vehículo coincidía con el presunto autor de los dos robos en el bar, que finalmente fue detenida en noviembre.

Esta actuación se enmarca dentro de las acciones preventivas y de investigación contra robos en establecimientos hosteleros y comerciales de la Guardia Civil, que han dado como resultado este mes la detención de dos hombres como presuntos autores de robos en una tienda de telefonía y en dos bares en los municipios de Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera.