Detenido un vecino de Astillero por tráfico de drogas en Camargo

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Astillero de 25 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas en el municipio de Camargo. Se intervinieron 104 gramos de hachís que ocultaba entre sus ropas y en un vehículo.
Cuando la Guardia Civil estaba realizando un servicio de seguridad ciudadana a principios de este mes en Maliaño (Camargo), los agentes vieron un vehículo aparcado en la Avenida Cantabria, cuyo ocupante se mostró nervioso ante la presencia de la patrulla y trató de ocultar algún objeto.
Ante este hecho, los guardias se aproximaron al vehículo, del que emanaba un fuerte olor a hachís. Encontraron entre la ropa de su único ocupante una tableta de hachís y un trozo de la misma sustancia.
En el registro realizado al vehículo se halló otro trozo de hachís, superando los 100 gramos el peso total de la droga.
El hombre fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y los agentes intervinieron el hachís.