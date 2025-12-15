Detenidos cuatro jóvenes por intentar robar en un colegio de Santander

Policía - CNP

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, cometido en un colegio de Santander.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes 8. El 091 recibió la llamada de un vigilante de seguridad que alertó de la presencia de cuatro personas que habían aparcado un vehículo en las inmediaciones de un colegio, se habían cubierto el rostro con capuchas o bragas y habían accedido al recinto del centro tras escalar un muro.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar, donde parte de los agentes entraron en el centro y localizaron puerta metálica forzada y abierta, mientras que el resto establecieron una vigilancia por los alrededores para evitar su huida, en la que también participó Policía Local.

Poco después, el mismo vigilante de seguridad comunicó nuevamente al 091 que los cuatro individuos que había visto acceder al recinto se dirigían hacia el lugar donde habían estacionado el vehículo. Allí fueron interceptados por los agentes y detenidos cuando abrían el coche.

Tras estos hechos y una vez realizada la inspección del colegio, el director del centro presentó una denuncia y confirmó que no echaba nada en falta.

A los cuatro jóvenes detenidos se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, y permanecieron en dependencias policiales hasta la conclusión del atestado. Seguidamente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.