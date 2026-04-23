Detenidos dos jóvenes por estafar 8.500 euros a una persona con grave minusvalía

Agentes durante la investigación - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este mes a dos jóvenes de 19 años, vecinos de Liendo y Ramales de la Victoria, como presuntos autores de un delito de estafa sobre una persona con un alto grado de minusvalía.

La Guardia Civil de Laredo comenzó una investigación a finales del pasado año en relación con una denuncia en la que la víctima exponía que, mediante engaño, se podían haber hecho con los datos de su banca online, en la que realizaron diferentes operaciones por más de 8.500 euros.

La investigación determinó que un conocido de la víctima, valiéndose de dicho engaño, se pudo haber instalado en su teléfono la banca online del denunciante y solicitado y cobrando un préstamo de 3.000 euros.

La misma persona pudo haber convencido a la víctima para comprar, mediante financiación, un teléfono de alta gama valorado en más de 1.700 euros, que se quedó el presunto autor de los hechos.

Por otro lado, se han constatado seis envíos de dinero de la cuenta del denunciante por cerca de 4.000 euros. Cada uno de los detenidos recibió tres.

La víctima también ha relatado otros movimientos bancarios sospechosos que están siendo investigados.